Im WEF liegt ein noch ungehobenes Potential

Das aktuelle Sicherheitsdispositiv fürs WEF wirkt sich nicht positiv auf den Regionalflughafen in Samedan aus. Dabei könnte dieser von Anflugerleichterungen profitieren - mitsamt dem ganzen Oberengadin.

Am Sonntag startet das WEF, das World Economic Forum in Davos. Aus Sicherheitsgründen wird die Flüelapassstrasse ab heute Abend für jeglichen Verkehr gesperrt. WEF-Teilnehmende, welche den Regionalflughafen in Samedan anfliegen und ...