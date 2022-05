La pandemia nu d’eira ün factur

Düraunt il prüm lockdown as ho udieu cha saja ruot oura ün pitschen boom da fer üert. Eir tschertas giardinarias in Engiadina vaivan dal 2020 dapü lavur – da discuorrer d’ün boom insistent füss però fos. L’interess da fer üert ho pütost già cumanzo aunz la pandemia e nu sto in connex cun corona.

