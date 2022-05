Tödlicher Fischerunfall

Am Sonntagmorgen ist in Li Curt im Puschlav ein Fischer tödlich verunglückt. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt.

Der 55-jährige Mann war am frühen Morgen mit seinem Sohn zum Fischen am Bach Val Pednal aufgebrochen, wo die beiden in entgegengesetzter Richtung fischten. Gegen 8 Uhr, als sie im Gebiet Clev zusammentrafen, fand der Sohn seinen Vater am ...