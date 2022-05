Guter Abschluss, teure Kirchen

An der Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch Abend wurde deshalb entschieden, eine Nutzungsstrategie für die Kirchen zu erarbeiten. Dabei soll auch die Frage diskutiert werden, ob es in Zukunft noch alle Kirchen braucht, oder ob diese allenfalls einer neuen Nutzung zugeführt werden können. Konkret geht es um fünf Kirchen in den Gemeinden Sils, St. Moritz, Celerina, Samedan und La Punt. In diesen Ortschaften sollen Arbeitsgruppen gebildet werden, um das weitere Vorgehen zu diskutieren. Bestandteil dieser Diskussionen wird auch der Umgang mit zwei Baulandparzellen in Samedan sein.

Die Versammlung genehmigte die Jahresrechnung und die Jahresberichte. Auf eine Ersatzwahl eines Vorstandsmitgliedes wurde vorerst verzichtet. Anlässlich der Herbstversammlung finden sowieso Gesamterneuerungswahlen statt. Warum dieses Traktandum trotzdem für grosse Diskussionen sorgte und mehr Details zur Nutzungsstrategie lesen Sie in der EP/PL vom kommenden Samstag, 28. Mai.

Autor: Reto Stifel

Foto: Daniel Zaugg