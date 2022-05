Personelle Veränderung bei refurmo

Pfarrer David Last und Sozialdiakonin Karin Last werden ihre pfarramtliche respektive sozialdiakonische Tätigkeit in Bever/La Punt Chamues-ch und im Kreis Plaiv/Samedan per Ende November 2022 beenden und das Engadin verlassen. Der Kirchgemeindevorstand nimmt die Kündigung mit Bedauern zur Kenntnis. Pfarrer David Last und Sozialdiakonin Karin Last haben in ihrer vierjährigen Gemeindearbeit Schwerpunkte in den Bereichen Kirche und Kultur, Bilingualität, Jugendlager, Romanischkurse, Heimseelsorge und diverse Projekte wie «Hilfe für die Ukraine» «festager cun iffaunts» in der Plaiv gesetzt und hat die Öffnung und Vernetzung der Institution Kirche in der Region wesentlich mitgeprägt, schreibt refurmo. Ebenso die umgängliche Art des Pfarrehepaares ermöglichte viele herzliche Begegnungen. Refurmo Oberengadin dankt dem Pfarrer und seiner Frau für das langjährige Engagement und wünscht Familie Last alles Gute für die Zukunft. (pd)