Jenny vs Binkert erstmals vor Publikum

Knapp zwei Wochen vor dem Urnenentscheid über das Gemeindepräsidium in St. Moritz stellten sich der amtierende Präsident, Christian Jott Jenny, und sein Herausforderer, Martin Binkert, einem Podiumsgespräch. Organisiert wurde dieses vom örtlichen HGV und suverän moderiert von Andri Franziscus.

Er sei einer, der halt gerne ins kalte Wasser springe und so am schnellsten und besten lerne. Das sagte der seit dreieinhalb Jahren amtierende St. Moritzer Gemeindepräsident Christian Jott Jenny am Montagabend im Theatersaal des Hotel ...