«Las cundiziuns ston gnir amegldradas»

L’associaziun Magistraglia Grischun cumbatta daspö blers ons per üna megldra paja per las persunas d’instrucziun in scoulina. Tenor üna resposta parlamentara i’l Cussagl grond dess uossa però gnir fat remedura. Il manader dal Departamaint chantunal d’educaziun, Jon Domenic Parolini, piglia posiziun.