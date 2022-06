Ein letztes Mal «Last Exit Eden»

Der Verein Art Val Müstair präsentiert noch bis Oktober in Sta. Maria die dritte und letzte Folge der Ausstellung «Last Exit Eden». Auch diese Gruppenausstellung widmet sich wieder der Kunst, welche aus der Natur heraus entsteht und gleichzeitig engen Bezug auf sie nimmt.

25 Jahre liegen zwischen den Fotografien die Pascal Lampert Ende der 1990er-Jahre in Toulon sur Arroux in der französischen Bourgogne geschossen hat und den aktuellen Tonaufnahmen aus dem berüchtigten Strassenengpass in Sta. Maria. ...