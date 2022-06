Der Hüter des Waldes dankt ab

Seit mehr als 30 Jahren wacht Revierförster Corado Niggli über die Wälder von Sils und Silvaplana. Nächsten Sommer ist damit Schluss, denn Niggli geht in Pension. Die EP/PL begleitete den Förster auf einem seiner letzten Reviergänge.

Während sich frühmorgens die Malojaschlange gemächlich über den Silser- und Silvaplanersee schlängelt, herrscht am Forstwerkhof an der Furtschellas Talstation in Sils Aufbruchstimmung. Ausgerüstet mit Spraydosen und ...