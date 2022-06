Manar insembel e colliar

Daspö bundant ses ons exista la «miaEngiadina». Ella es dvantada ün sinonim per la digitalisaziun in Engiadina ed offra in divers cumüns spazis per lavurar cumünaivelmaing – ils uschè nomnats «Mountain Hubs». Jon Erni da Scuol es stat ün dals iniziants da «miaEngiadina».