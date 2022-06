Berthod übergibt an Miozzari

Nach über 40 Jahren im Dienste des St. Moritzer und Engadiner Skirennsports zieht sich der langjährige OK-Präsident Martin Berthod zurück und übergibt das Zepter in jüngere Hände. Gemäss einer Medienmitteilung tritt seine Nachfolge der bisherige Rennleiter Robin Miozzari an.

Die Medienmitteilung im Wortlaut:

2 Alpine Ski Weltmeisterschaften (2003 / 2017), 78 Weltcuprennen, 71 Europacuprennen, 379 FIS Rennen davon 9 Schweizermeisterschaften mit 77 Rennen sowie 10 Para-Skiweltcups mit 68 Rennen. Hinzu kommen unzählige Schüler-, Nachwuchs-, sowie Firmenrennen, welche Martin Berthod an vorderster Front als OK-Präsident und Zug-pferd des St. Moritzer Skisports durchgeführt hat. Es sind eindrückliche Zahlen, welche die Funktionärskarriere des ehemaligen Skirennfahrers belegen. Als FIS Funktionär war er zudem rund um den Globus an unzähligen Grossanlässen wie Weltmeisterschaften und Olympische Spielen im Einsatz. Über 40 Jahre hat sich der gebürtige Berner Oberländer mit unermüdlichem Elan, grossem Engagement und viel Herzblut für die Durchführung von internationalen, erstklassigen Skirennen sowie für die Entwicklung des Skirennsports in St. Moritz und dem Engadin eingesetzt.

Nach den Ski Weltmeisterschaften St. Moritz 2017 hat Martin Berthod das neu geformte Weltcup OK mit dem Ziel, einen Nachfolger aufzubauen, übernommen. Nun ist der Zeitpunkt dafürgekommen, Martin Berthod übergibt die operative Führung des Ski Weltcup St. Moritz, sowie die Führung der Europacup- und FIS-Rennen an den jetzigen Rennleiter Robin Miozzari.

«Ich freue mich sehr, dass sich Robin bereit erklärt hat, das Amt des OK-Präsidenten zu übernehmen. Als skiaffine, lösungsorientierte und führungsstarke Persönlichkeit geniesst er viel Akzeptanz und Anerkennung seitens der FIS Renndirektoren, im bestehenden Weltcup Team wie auch bei unseren vielen Voluntaris» zeigt sich Martin Berthod über die Nachfolgelösung erfreut. Als Voluntari wird er auch zukünftig unterstützend zur Seite stehen und so sein grosses Wissen und seine Erfahrungen teilen.

Miozzari ist seit 2015 stark in der Rennorganisation involviert und ist seit 2019 Rennchef der St. Moritzer Skiweltcuprennen. Unterstützen wird ihn das erfahrene St. Moritzer Weltcup OK sowie das neugebildete Kern-OK für sämtliche Veranstaltungen des Trägervereins Alpine Sports Events St. Moritz - Engadin (ASESE), bestehend aus Claudia Jann, Guido Mittner, Thomas Rechberger und Daniel Schaltegger, welche alle vier langjährige Erfahrungen unter anderem aus der Ski Weltmeisterschaft 2017 und einer Vielzahl von Ski Weltcups ausweisen. Alle fünf Personen sind ebenfalls in die Organisation der Freestyle Weltmeisterschaften 2025 eingebunden, womit die Veranstaltungskompetenz unter dem Dach der ASESE stark zusammenrückt. Diese Struktur wird auch künftig und über den nächsten Grossanlass hinaus gemeinsam mit den lokalen Partnern die professionelle Organisation von Schneesportevents am Berg in St. Moritz und dem Engadin sicherstellen.

«Martin Berthod hat wie kein anderer den Skisport im Engadin geprägt. Für seinen unermüdlichen Einsatz möchte ich mich von ganzen Herzen bedanken. Auch wenn der Rücktritt für uns alle schmerzlich ist, bin ich zeitgleich froh, dass eine so gute Lösung für die Nachfolge gefunden werden konnte. Ich wünsche Robin und dem gesamten Team viel Erfolg. Die Zusammenlegung der Organisationsstrukturen und das synergetische Nutzen von Ressourcen für Ski Al-pin und Freestyle unter dem Dach der ASESE ist der richtige Schritt und die logische Konsequenz einer neuen Ausrichtung» sagt ein optimistischer, wenn auch etwas wehmütiger Präsident des Trägervereins ASESE, Sigi Asprion.

Der Ski Weltcup St. Moritz findet in diesem Jahr von 16. – 18. Dezember 2022 statt, ausgetragen werden zwei Abfahrten und ein Super-G.

