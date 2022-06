Alpsommer mit Wölfen

Mit dem Beginn des Alpsommers ist in Graubünden der Schutz vor Wölfen ins Zentrum gerückt. Dafür gibt es finanzielle Unterstützung, die noch ausgebaut werden könnte. Der Kanton verlangt zudem neue Rahmen‧bedingungen auf Bundesebene.

Die Präsenz der Wölfe habe sich schon vor dem Start des Alpsommers deutlich gezeigt, teilte die Standeskanzlei am Mittwoch mit. In den ersten fünf Monaten von 2022 seien auf Weiden in Graubünden 39 Nutztiere durch Wölfe ...