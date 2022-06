Cun potenzial ed innovaziun i’l avegnir

Il president da la Regenza grischuna Marcus Caduff ha visità in gövgia la Regiun Engiadina Bassa Val Müstair. El vezza illa regiun potenzial ed innovaziun, adonta cha las cifras da svilup discuorran ün’otra lingua.

Sco cha’l directer dal Departamaint d’economia publica e fats socials, Marcus Caduff, ha referi in gövgia a bunura a Scuol, s’haja diminuida la populaziun in Engiadina Bassa e Val Müstair ils ultims desch ons per tschinch ...