Cun amur e «ConFuoco»

In dumengia da Tschinquaisma ha gnü lö illa baselgia a Sent ün concert cul ensemble da giuvenils «ConFuoco» da la Surselva Zürigaisa. Il concert cun instrumaints a corda ha impli la baselgia cun tuns amabels.

«Nus eschan furtünats da das-chair esser hoz quia illa baselgia San Lurench a Sent, davo cha nus ans vain preparats dal 2020 e 2021 per quist concert chi nun ha lura pudü gnir organisà causa corona. Nus eschan per la deschavla ...