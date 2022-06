Tour de ski eir in avegnir in Val Müstair

La prüma cuorsa dal Tour de ski ha organisà la Val Müstair da l’on 2013. Daspö quella jada han gnü lö las cuorsas da quella seria alternant cun la regiun da Lai. Dürant ils ultims passa desch ons ha ramassà la regiun bler’experienza e less esser perquai eir in avegnir part da la coppa mundiala da passlung. Davo cha’ls contrats han stuvü gnir trattats da nouv, han ils respunsabels però pudü suottascriver d’incuort il contrat culla FIS pel prossem inviern. Ed eir per l’avegnir guard’oura bain cha la Val Müstair resta i’l chalender dal Tour de ski.

Actualmaing vegna trattà culs proprietaris dal terrain per sclerir la dumonda ingio far las loipas per las cuorsas. Bainbod dessan lura cumanzar eir ils ulteriurs partenaris ad organisar l’evenimaint. Davo tschinch ediziuns e desch ons experienza pudess quai esser però fingià rutina. Las cuorsas in Val Müstair han lura lö als 31 da december 2022 ed ils prüms da schner 2023. (rtr/fmr)