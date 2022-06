Wenn eine Felswand einen Wanderweg bedroht

Anfangs Woche fand in Sils eine Felsreinigung statt. Spezialisten befreiten dabei eine Felswand von Geröll und Gesteinsbrocken, die den Flurweg von Sils Maria zum Bootshaus bedrohten.

Solche Warnschilder sieht man nicht alle Tage, schon gar nicht an einem intensiv genutzten Spazierweg wie jenem in der Silser Ebene: «Infolge Felsräumung ist der Wanderweg zum Bootshaus am 13.6. und 14.6. aus Sicherheitsgründen ...