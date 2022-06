«Schade, dass ich schon mit 17 in Pension muss»

Was einst als Projekt einer Matura-Klasse der Academia begonnen hat, entwickelt sich zum kleinen Klassiker zwischen St. Moritz und Celerina. Das Seifenkistenrennen zieht junge Rennfahrerinnen und Rennfahrer aus der ganzen Schweiz ins Engadin.

Auf die Driverinnen und Driver wartete am Wochenende ein Parcours von 920 Metern Länge mit 35 Schikanen. Und trotz Shorts und T-Shirt herrschte ein bisschen Bobsport-Feeling an diesem Wochenende am Olympia-Bobrun. Man musste dafür nur die ...