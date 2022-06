Eine Planungszone, aber noch kein Wohnbauförderungsgesetz

Der Celeriner Gemeindevorstand hat in Sachen Wohnungsnot die Notbremse gezogen und eine Planungszone erlassen. Noch nicht entschieden wurde über das Wohnbauförderungsgesetz. Dazu soll zuerst eine öffentliche Vernehmlassung stattfinden.

168 Stimmberechtigte nahmen an der Gemeindeversammlung in Celerina vom Montagabend teil – rund drei Mal so viel wie sonst. Sie waren nicht wegen der Jahresrechnung gekommen, auch nicht wegen eines Kredites für den Olympia Bobrun. Nein, ...