L’ouvra idraulica Val Sarsura es sün buna via

Sül territori dal cumün da Zernez vain fabrichà actualmaing la terza ouvr’electrica pitschna. Dasper las ouvras existentas Lavinuoz a Lavin e Susasca a Susch dess ir in funcziun bainbod eir l’ouvra Val Sarsura. Ura da dar ün sguard süls divers plazzals da fabrica da quist’ouvra idraulica.

Il trax gelg es uschè larg sco la via da god ch’el s-chava sü, quia, ot sü illa Val Sarsura tanter Zernez e Susch. Passar as poja passar be viagiand precautamaing sur la spuonda da blocs da crappa cha’ls lavuraints han ...