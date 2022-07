Ingün ingrondimaint dal parc da natüra

Daspö l’on 2019 examinescha la Regiun EBVM il proget dad integrar i’l Parc da natüra Biosfera Val Müstair e’l reservat da bisfera da l’Unesco Engiadina Val Müstair eir ils territoris cumünals da Scuol e da Valsot. Davo cha la fasa d’examinaziun es gnüda conclüsa han la presidenta e’ls presidents da la regiun decis da sistir per intant il proget. Sco cha la Regiun EBVM ha comunichà dessan «las cugnuschentschas elavuradas gnir integradas in ün prossem pass illas structuras organisatoricas existentas sco eir in progets operativs». Il böt dess esser da rinforzar la collavuraziun dals partenaris invouts dal proget cullas vals. «La visiun da cuntinuar il svilup d’ün parc natüral regiunal mantegnan ils partenaris», scriva la regiun in üna comunicaziun a las medias. (cdm/fmr)