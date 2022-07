50 Jahre nach dem Bau der Wasserfassung am Vallemberbach in der Val Susauna wird diese aktuell fischgängig ausgebaut. Am Dienstag haben die Engadiner Kraftwerke zur Baustellenbesichtigung des 3,5-Millionen-Bauwerks auf Gemeindegebiet von S-chanf eingeladen. Bisher wurden Fische ausgebracht.