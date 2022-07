Grosse Pläne für eine kleine Gemeinde

Ein neuer Bahnhof, neue Hotelbetten auf dem Parkplatz der Bergbahnen und ein Hotel-Erweiterungsbau: Im Gebiet Pradà in Celerina soll sich in den kommenden Jahren so einiges ändern. Basis für die drei Projekte bildet der Studienauftrag Pradè. Bis zu einer Umsetzung dürfte es aber noch dauern.