Jachen Curdin Arquint es mort

L’anteriur recter e romanist Jachen Curdin Arquint dad Ardez es mort ils 9 da lügl 2022 in l’età da 93 ons. Quai es gnü annunzchà lündeschdi bunura sülla pagina d’internet dal cumün da Scuol. Jachen Curdin Arquint es nat dal 1929 a Susch ed ha fat plü tard il gimnasi a la Scoula chantunala a Cuoira. Dürant seis stüdi da romanistica a l’Università da Turich ha el eir passantà sogiuorns da stüdi a Firenza e Paris. In seguit es el stat magister da scoula media per las linguas frances e talian, plü tard eir per rumantsch ladin a la Scoula chantunala a Cuoira fin a sia pensiun (1956–1994). Da quella scoula es el eir stat recter dürant passa 15 ons, tanter ils ons 1978–1994. La fin dals ons sesanta e principi dals ons settanta es el eir amo stat var quatter ons redacter in pensum parzial pel Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG).

Da sias numerusas publicaziuns sun tanter oter da manzunar il cuntschaint mez per imprender vallader «Vierv ladin» chi’d es cumparü la prüma jada dal 1964 – ed es gnü republichà lura darcheu in üna quarta ediziun dal 2017. Dal 2015 ha el lura publichà ün cudesch cun purtrets dad 81 persunas in Engiadina e Val Müstair. Daspera ha el scrit, realisà o lectorà numerus artichels, mezs d’instrucziun, referats o publicaziuns davart tematicas culturalas e linguisticas. Jachen Curdin Arquint es stat commember da divers gremis in organisaziuns culturalas – tanter oter da la Lia Rumantscha, da la Fundaziun de Planta, la Fundaziun Schiller o da la Cumischiun da promoziun da cultura dal chantun Grischun. Daspö l’on 1999 vivaiva Jachen Curdin Arquint ad Ardez.

Text: David Truttmann/fmr