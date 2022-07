Duos «asens» da Sent vöglian surtour il timun

Als 25 settember elegian las votantas ed ils votants da Scuol il nouv capo cumünal da Scuol e tuot las rapreschantantas ed ils rapreschantants illa suprastanza cumünala ed illas ulteriuras cumischiuns politicas. Fin uossa esa stat magari quiet a reguard las candidaturas correspundentas. In lündeschdi a bunura ha però la presidenta dal Grond cussagl miss in movimaint il carussel da candidatas e candidats: Aita Zanetti (Allianza dal Center) da Sent, vicepresidenta cumünala actuala e presidenta e deputada i’l Grond cussagl, ha nempe declerà, ch’ella candidescha sco capo cumünal da Scuol. Ch’ella haja tut bler temp per decider e ch’ella haja eir vuglü sclerir tuot ils detagls cun la famiglia. Cha’l bun resultat in occasiun da las tschernas i’l Grond cussagl haja natüralmaing eir dat curaschi. «Eu n’ha ponderà tuot fich bain e sun persvasa cha uossa es il mumaint per quista nouva sfida», disch Aita Zanetti sün dumonda. Pro las elecziuns dal Grond cussagl ha ella fat cun distanza il meglder resultat da tuot las candidatas e dals candidats dal Circul da Suot Tasna. «Quist resultat muossa bainschi fiduzcha, es però eir ün oblig», constat’la. Cha la carica da capo cumünal saja bainschi tuot ün’otra sfida e ch’ella vöglia uossa inchaminar cun la candidatura quista via. Cha dürant ils ultims quatter ons in suprastanza haj’la pudü ramassar experienza. Però per üna ulteriura perioda d’uffizi in suprastanza cumünala nu’s mett’la pü a disposiziun.

Sco cha l’Allianza dal Center scriva in üna comunicaziun a las medias, haja Aita Zanetti cun sia experienza politica las premissas necessarias per manar il cumün da Scuol.

Duos candidats da Sent

In lündeschdi saira ha lura publichà eir il cumün da Scuol la glista cun las candidatas e culs candidats chi vain actualisada davoman. Quista glista cuntegna però intant be ün nom pel presidi cumünal. Perquai ha la Posta Ladina dumondà davo pro tschertas persunas chi gnivan nomnadas sün via ed al tavolin sco successuras e succesuors per Christian Fanzun sco capo cumünal actual da Scuol. E baincomal, ün ulteriur candidat s’ha fat valair our da la Norvegia: Eir Reto Rauch (pps) da Sent candidescha ufficialmaing sco capo cumünal da Scuol. Quai ha’l declerà da las vacanzas invers la EP/PL. Cha la fluctuaziun da persunal, las bloccadas pro diversas revisiuns da ledschas ed investiziuns ed üna tscherta malcuntantezza sül sectur da mansteranza e da fabrica muossan, tenor el, cha’l cumün da Scuol dovress ün müdamaint. «Per müdar alch douvra nouvs impuls cun per part nouva glieud», disch el sün dumonda. «Eu sun in üna bun’età per tour per mans quist, sun motivà e n’ha üna buna rait da contacts in cumün, illa regiun ed eir a Cuoira ed a Berna.» Ch’el haja eir l’experienza da manar affars in differents sectuors. Reto Rauch es eir nouv commember i’l Grond cussagl ed el ha fat dürant las tschernas in mai il seguond meglder resultat dal circul Suot Tasna.

Ulteriurs candidats?

Eir oters noms sun adüna darcheu gnüts nomnats, per exaimpel Duosch Fadri Felix (pld) da Scuol: «Fin pro las tschernas i’l Grond cussagl d’eira vairamaing decis da vulair candidar», quinta’l sün dumonda da la EP/PL. A mai vess plaschü la cumbinaziun da caopo cumünal e commember dal Grond cussagl. Però cha quista decisiun s’haja müdada davo ch’el nun es plü gnü reelet i’l parlamaint grischun. Cha seis resultat ed eir quel dal parti liberal saja stat üna gronda sconfitta. «Perquai nu suna actualmaing pront da candidar», infourmescha’l. Impustüt na, cur ch’el es gnü a savair cha Aita Zanetti as metta a disposiun. Cha’l resultat da las tschernas in mai demuossa, cha cunter Aita Zanetti as possa be perder. «Per spordscher üna tscherna a las votantas ed als votants am metessa forsa amo a disposiziun», disch el. Cha perquai nu vöglia’l excluder dal tuot üna candidatura. Ch’el decida finalmaing, tuot tenor co cha la procedura d’elecziun as sviluppa. Duosch Fadri Felix ha eir manzunà tscherts puncts, ingio ch’el fess gugent müdamaints, impustüt illas structuras politicas dal cumün da Scuol.

Eir otras persunas sun gnüdas contactadas, nu vöglian però gnir manzunadas in connex cun l’elecziun da la presidenta o dal president cumünal da Scuol.

Amo bleras glistas vödas

Cun l’elecziun dals 25 settember sun d’occupar eir otras caricas cumünalas per la perioda d’uffizi 2023 fin 2026. Illa suprastanza cumünala as mettan a disposiziun Fadri Blanke (Ftan), Fadri Häfner (Guarda) ed Andrea Matossi (Scuol) per üna reelecziun. Las rapreschantanzas dad Ardez, Sent e Tarasp sun amo vacantas. La cumischiun sindicatoria dombra tschinch commembras e commembers. Per intant vöglian gnir reelettas unicamaing Silvana Stecher-Caviezel e Marianne Werro. Ed i’l cussagl da scoula candideschan Annina Mengiardi per Ardez (reelecziun) e Jan Sedlacek per Sent. Per la rapreschantanza da Ftan, Guarda, Scuol e Tarasp nu daja amo ingünas propostas.

Sco cha’l cumün da Scuol scriva sülla pagina d’internet, nu das-cha il cumün tscherchar activamaing candidatas e candidats. Mincha candidatura chi vain inoltrada per scrit, vain però publichada il plü tard il prossem di da lavur süls mezs digitals. Uschè cha’l carussel sto surgnir amo bainquant daplü vent dürant ils prossems duos mais. Intant es unicamaing tschert – scha ingün oter nu’s metta plü a disposiziun pel presidi cumünal – cha’l prossem capo cumünal da Scuol vain da Sent. Il cumbat electoral es cun quai lantschà.

