Bei einer Personenkontrolle in Le Prese wurde am 15. Juli bei einem Schweizer ein Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Am Freitagabend kontrollierte die Kantonspolizei Graubünden am Lago di Poschiavo mehrere Personen. Im Rucksack eines 20-jährigen Schweizers wurde dabei zirka ein Kilogramm Marihuana entdeckt, welches in mehrere Säcke abgepackt war. ...