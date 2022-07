Ramosch: Vermisste Frau tot aufgefunden

Am Freitagmorgen ist in Ramosch eine vermisste Frau tot aufgefunden worden. Seit Donnerstagnachmittag wurde nach der Frau intensiv gesucht.

Die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden erhielt am Donnerstag kurz nach 14.00 Uhr die Meldung, wonach eine im Kanton Solothurn wohnhafte 74-Jährige seit mehreren Tagen nicht mehr erreicht werden könne. In der Folge wurde während der Nacht eine Suchaktion durchgeführt. Am späten Freitagmorgen konnte die Vermisste im Gebiet der Ruina da Tschanüff in sehr unwegsamem Gelände durch einen Geländesuchhund tot aufgefunden werden. An der Suchaktion beteiligten sich neben der Kantonspolizei Graubünden mit einem fliegenden Einsatzleiter ein Helikopter der Kantonspolizei Zürich und Rettungskräfte des SAC Sektion Engiadina Bassa mit zwei Geländesuchhunden. Die Kantonspolizei Graubünden hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden die Ermittlungen zur Klärung der Umstände, die zum Tod der Frau führten, aufgenommen.

Medienmitteilung Kantonspolizei Graubünden