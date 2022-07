Lavur per ingon ed eir pel prossem on

I’ls ultims duos ons han investi las Ouvras Electricas d’Engiadina 17 milliuns francs illa sanaziun dal tunnel Munt La Schera. Cun far quistas lavuors s’haja vis ch’eir il bloc da cabels suot la via sto gnir sanà.

Da l’on 1963 vaivan survgni las Ouvras Electricas d’Engiadina SA (OEE) la concessiun per fabrichar ün tunnel da La Drossa sper la via sur il Pass dal Fuorn fin pro la Punt dal Gall. I d’eira previs cha quel tunnel in ...