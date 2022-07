Ün s-charnütsch buna glüna

In occasiun da la Festa sül Stradun ha eir il büro da Gammeter Media SA culla redacziun rumantscha da la «Engadiner Post/Posta Ladina» drivi sias portas süsom la via da Bagnera. Fingià passa duos ons es il büro in quist lö, ün’avertüra ufficiala nu es causa la pandemia mai statta pussibla.