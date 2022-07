Im September wird es keine Wahl für den St. Moritzer Gemeinderat geben. Weil es genau so viele Kandidatinnen und Kandidaten wie Sitze hat, sind die 17 Mitglieder in einer Stillen Wahl bestätigt worden. Mit Abstand stärkste Fraktion wird die next generation. FDP und Die Mitte verlieren viele Sitze.