«Ün Tuena nu so pü ch’el es eir ün Cantieni»

Il seminari culturel da la Fundaziun Planta ho quist an gieu lö davart noms da cuntredgia in Engiadina. Ils partecipants s’haun occupos da lündeschdi fin venderdi cun divers aspets da la toponomastica, cun ouvras da retschercha e cun noms da schlatta. La FMR ho discurrieu cul referent Chasper Pult.

Entrand illa chesa da scoula a Samedan in marculdi passo, as es gnieu bivgnanto da chanzuns rumauntschas chi clingiaivan our dal prüm plaun. Lo in l’aula as chattan nempe mincha di partecipantas e partecipants dal cuors da rumauntsch ...