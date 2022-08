«Patria es, quai cha nus fain landroura ...»

Als prüms avuost da quist on es el tuornà cun üna gronda buscha d’experienzas politicas in sia patria. Là, ingiò ch’el ha imprais ad ir culs skis, ingiò ch’el cugnuoscha mincha muot e mincha foura, ha’l tgnü in lündeschdi il pled da festa: nempe sülla Motta Naluns. «Per mai es quai adüna ün plaschair da gnir in Engiadina Bassa ed eu m’allgord amo bain a meis prüm pled dals prüms avuost a Sent», quinta’l sün dumonda. Daspö quella jada haja dat be pacs ons, ch’el nun es stat ingaschà sco oratur da festa. Impustüt daspö ch’el es cusglier naziunal, s’hajan augmantadas las dumondas. «Avant duos ons n’haja dafatta tgnü trais pleds in differents lös, cumanzà a Fläsch, a Cuoira e la saira amo a San Murezzan.» Per Jon Pult es scriver ün pled dals prüms avuost adüna darcheu üna lavur früttaivla, eir per reflettar l’aigna opiniun. In congual con oters pleds sur da temas politics, stima’l da pudair decider libramaing a reguard il tema dals prüms avuost. Ed ingio oter füssa meglder, co da discuorrer sülla Motta Naluns sur dal tema patria. Adonta d’esser ün Grischun europeic, resainta Jon Pult fich ferm sias ragischs engiadinaisas. Ils prüms ons da sia vita ha’l passantà a Sent, Guarda e Milan, ils ons da scoula a Domat/Ems e Cuoira. El es vaschin dubel, svizzer e talian. Dürant ils ultims ons, s’ha’l fat ün nom sco politiker retoricamaing fich versà. Cha quai nu til metta però propcha suot squitsch. Ch’el prouva simplamaing da dir quai ch’el pensa ed el prouva adüna da tscherchar il contact cul public. «Ed eu sun amo adüna leivmaing nervus avant co tgnair ün pled.

Che es vairamaing patria? Quai es stat il chavazzin dal pled festiv da Jon Pult a Scuol. El ha discurrü d’üna cumünanza mundiala, da l’Uniun europeica, da guerras, da contrats billaterals e da sfidas climaticas. Però el ha eir discurrü da problems fich locals. «Che capita nempe, sch’eu nu poss plü am prestar mia patria?» Jon Pult ha nempe eir fat resortir la temma, cha’ls minzs dals cumüns – eir in Engiadina – mouran e perdan lur funcziun sociala. «Ils cumüns ston far activamaing politica d’abitar e da planisaziun. Ils politikers cumünals e regiunals ston tour svess per mans il timun», pretenda’l. Jon Pult ha eir lodà l’iniziativa da la società Anna Florin chi s’ingascha pel spazi d’abitar per indigens e chi voul far frunt al marchà d’immobiglias da seguondas abitaziuns. El ha miss a cour a tuot ils perschaints a la festa dals prüms avuost sülla Motta Naluns, da dvantar commembers da la società Anna Florin e da s’ingaschar uschè per cumüns vivs e las pussibiltats d’abitar. Sco cha Jon Pult ha nempe rendü attent, haja la società Anna Florin üna buna resposta sülla dumonda, che chi’d es vairamaing la patria. «Nossa patria es, quai cha nus fain finalmaing landroura...», ha dit il cusglier naziuanl Jon Pult sco conclusiun da seis discuors dals prüms avuost.

Text: Nicolo Bass