Üngün bagn aviert public, ma bgeras opziuns

Lagunas prüvedas intuorn il Lej da Segl, ün lejin immez il god cun 20 gros temperatura d’ova u üna granda riva da sablun dasper l’En: l’Engiadina’Ota spordscha bgeras opziuns per fer il bagn düraunt ils dis da sted. La FMR preschainta ils pü bels lös per as rinfras-cher da Segl fin a Cinuos-chel.