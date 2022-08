Alkoholisierter Automobilist übersieht Motorrad

Am Dienstagabend ist es in Scuol zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Der Motorradlenker erlitt leichte Verletzungen.

Ein 35-jähriger Automobilist fuhr am Dienstag gegen 22.30 Uhr in Scuol retour aus einem Parkfeld. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem vorbeifahrenden 62-jährigen Motorradfahrer. Dieser wurde leicht an den Beinen verletzt und musste mit der Rettung Unterengadin zur Kontrolle ins Spital nach Scuol gebracht werden. Ein Atemalkoholtest beim Automobilisten ergab ein positives Ergebnis. Der Führerausweis wurde dem Mann vorläufig abgenommen. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den Unfallhergang ab.

(kapo)