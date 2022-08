In tschercha da si’aigna identità

L’Uniun dals Grischs saja dvantada ün zich grischa, dischan vuschs criticas, ed haja pers ün pa il contact culs Ladins. Motiv avuonda per la società da’s metter vi d’üna nouva strategia. Davo ün prüm lavuratori haja la suprastanza però badà chi saja massa bler d’elavurar üna nouva strategia ed a medem temp cuntinuar cun tuot las lavurs operativas. Perquai s’ha ella decisa da s-chaffir üna gruppa da lavur per elavurar la nouva strategia. «Actualmaing tscherchaina persunas per quella gruppa da lavur», disch Victoria Mosca, la nouva presidenta da l’Uniun dals Grischs. Ella disch plünavant: «Id es da far ün purtret plü grond per lura pudair decider: che vulain nus insomma ed ingio douvra l’uniun adattamaints?»

La gruppa da lavur dess cumanzar quist utuon cun sia lavur e scha pussibel preschantar la nouva strategia a la prosma radunanza generala in prümavaira chi vain.

Ün grond grond tema es eir il muond digital. «Co vulain nus ans portar aint, che opziuns vain nus, che resursas pudaina dovrar ed ingio dess esser situà il ladin in avegnir i’l muond digital?», declera Victoria Mosca. Sper quai sajan da respuonder però eir dumondas in connex culla promoziun da la lingua e la cultura ladina, dumondas in connex cun las ediziuns e la vendita da quellas. Ün prüm pass saja gnü fat cun crear ün shop online dal Chesin Manella, la libraria ladina a Schlarigna.

Intant amo averta es la decisiun a reguard il nom da l’uniun. Per ils prossems duos ons dess quel restar – sur-tuot perquai cha la radunanza generala s’ha decisa dal 2021 da tgnair il nom. Tenor Victoria Mosca pudess manar il process per üna nouva strategia però eir ün nouv nom per l’UdG.

