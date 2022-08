Eine besondere Ehre

Das Schweizer Wirtschaftsmagazin «Bilanz», bekannt für sein Hotel-Ranking, zeichnet jedes Jahr auch die besten Hotelmitarbeiter des Landes aus. Gemäss einer Medienmitteilung des Hotels, darf sich Katharina Büscher, Front Office Manager des Kulm Hotel St. Moritz, über die Ehrung der Empfangschefin des Jahres freuen. Büscher, seit Sommer 2017 im Kulm Hotel St. Moritz tätig, war bereits als Kind auf Reisen mit ihren Eltern von der Welt der Hotels fasziniert und entschied sich daher nach der Schule für eine klassische Ausbildung in der Hotellerie. Nach verschiedenen Positionen in renommierten Luxushotels in München und London führte sie ihr Weg ins Kulm Hotel nach St. Moritz, wo sie zunächst als Assistant Front Office Manager tätig war, bevor sie 2020 zum Front Office Manager befördert wurde. Neben Katharina Büscher darf sich auch das gesamte Team des Kulm Hotel St. Moritz freuen, schliesslich schaffte es das Hotel im gleichzeitig erscheinenden jährlichen «Bilanz» Hotel-Rating den Sprung in die Top Ten der 50 besten Ferienhotels der Schweiz. (pd)