Ohne Schweiss kein Preis

Das Höhentrainingszentrum in St. Moritz hat derzeit Hochkonjunktur. Top-Athleten aus aller Welt versammeln sich hier, um sich auf Leichtathletik-Wettkämpfe vorzubereiten. Die EP/PL traf vor Ort die unterschiedlichsten Persönlichkeiten.

Der Weltrekordler Simon Ehammer, Leichtathlet und Weltrekordhalter im Zehnkampf in der Disziplin Weitsprung. Den Rekordsatz schaffte der Appenzeller Ende Mai mit 8,45 Metern beim Meeting in Götzis in Vorarlberg. Im Juli hat er bei den ...