Talent, handwerkliche Leistung, lebensbejahende Neugierde

Das Bergell als Tal der Künstler wurde erneut von einer begnadeten Künstlerin bezaubert, welche regelmässig in Vicosoprano arbeitet. Laila Capadrutt stellt im Kultur-Gasthaus Pontisella aus.

Das Kultur-Gasthaus Pontisella in Stampa ist an sich schon ein Kunstwerk: hoch aufragend, aus massivem Stein gebaut, geheimnisvoll und gleichermassen einladend warm. Ein idealer Ort, um kulturelle Anlässe zu geniessen. In diesem ehemaligen, ...