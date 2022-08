La destinaziun da turissem Engiadina Scuol Samignun Val Müstair (TESSVM) nun ha chattà amo ingüna successiun per la directura partenta Martina Hollenstein Stadler. Quai scriva il cussagl administrativ in üna comunicaziun a las medias.

Per garantir la gestiun resta Martina Hollenstein Stadler perquai in ün pitschen pensum fin a la fin da l’on. La gronda part da las incumbenzas surpiglia però üna co-direcziun ad interim cun Bernhard Aeschbacher e Claudio Daguati. Tuots duos lavuran fingià var desch ons pro la destinaziun, quai sco vice-directer e manader da marketing. La cumischiun da recrutaziun dal cussagl administrativ saja però inavant a la tschercha d’üna soluziun.

In favrer ha comunichà la directura actuala Martina Hollenstein Stadler ch’ella banduna la regiun per la fin d’avuost. Quai per s’orientar nouv davo tschinch ons. (cdm/rtr/fmr)