Verstärkung für Regionalgerichte

In den letzten Jahren hätten politische Entscheide und gesellschaftliche Entwicklungen zu einer steigenden Arbeitslast an den Gerichten geführt, teilte die Kommission für Justiz und Sicherheit des Grossen Rats am Dienstag mit. Die Kommission habe deshalb die beiden auf zwei Jahre befristeten Stellen bewilligt.

Im vergangenen Jahr waren bereits das Kantonsgericht Graubünden und das Regionalgericht Plessur mit ausserordentlichen Richterinnen und Richtern verstärkt worden. Nun erhalten auch die Regionalgerichte Albula und Maloja eine solche Unterstützung.

Mit der personellen Verstärkung verbindet die Kommission «die Erwartung, dass die beiden Gerichte die Anzahl der pendenten Fälle auf ein übliches Mass verringern können und die Rechtssuchenden schnellere Verfahren erhalten werden», wie es im Communiqué hiess. Für das Regionalgericht Albula wurden Barbara Steinbacher und Ladina Sturzenegger zu je 50 Stellenprozenten gewählt, für das Regionalgericht Maloja Peter Guyan mit einem 100-Prozent-Pensum.

Autor: (sda)

Foto: www.shutterstock/Duda