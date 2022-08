Versuchter Raubüberfall – Tatverdächtiger verhaftet

Am Dienstagabend hat in St. Moritz ein Mann versucht, eine Bank zu überfallen. Er bedrohte einen Bankangestellten mit einem Messer.

Der Unbekannte betrat gegen 17.00 Uhr den Schalterraum einer Bankfiliale in St. Moritz. Mit einem Messer in der Hand versuchte er den Bankangestellten einzuschüchtern und verlangte von ihm Geld. Dieser erklärte dem Mann, dass bei einem offenen Schalter kein Geld einfach so zur Verfügung stehe und er ihm keines geben könne. Aufgrund dieser Information verliess der Unbekannte die Bankfiliale in unbekannte Richtung. Der Bankmitarbeiter alarmierte sofort die Kantonspolizei Graubünden, welche eine grossangelegte Fahndung einleitete. Nach rund einer halben Stunde konnte ein 25-jähriger Tscheche beim Bahnhof in St. Moritz angehalten und als mutmasslicher Täter ermittelt werden. Der erst seit kurzem in St. Moritz arbeitende Mann wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft durch die Kantonspolizei Graubünden festgenommen.

(kapo)