Il viadi cumainza pür

«Dürabilità» es dvantà ils ultims ons ün pled d’clav in tuot las branschas. Politikers e turistikers in tuot la Svizra discuorran da strategias persistentas. Però be discuorrer nu basta. Ed eir be da portar la medaglia da TourCert nun es avuonda. Quai chi quinta sun ils fats. Ün commentar:

Perquai es la certificaziun da dürabilità da l’organisaziun turistica Engiadina Scuol Samignun Val Müstair SA (TESSVM) cun 25 partenaris be il prüm pass important. Uossa cumainza pür il viadi, uossa cumainza eir la lavur. Scha la destinaziun turistica voul finalmaing eir profitar, d’esser la prüma regiun chi survain il certificat per seis ingaschamaint persistent, ston uossa gnir persvas e motivats eir oters affars e partenaris illa regiun. Cun mincha nouv partenari crescha nempe eir la credibiltà invers il giast, e cun mincha masüra realisada per daplü dürabilità, s’augmainta l’effet. La strategia persistenta nu das-cha be esser ün instrumaint da comunicaziun. Quella sto gnir vivüda illa regiun. Quai douvra temp ed augmainta finalmaing eir la lavur e las staintas per motivar e persvader a nouvs partenaris illa regiun. L’Engiadina Bassa e la Val Müstair sun regiuns da vacanzas predestinadas per quista strategia. Tantünta exista quia eir l’unic parc naziunal in Svizra, ed eir las biosferas ed il parc da natüra lavuran fingià in quista direcziun. Dafatta in Samignun – ingio chi nu dà intant amo ingüns partenaris chi portan il certificat da dürabilità – es il potenzial persistent fich grond. Quai ha demuossà il cumün fingià cun plüs progets d’infrastructura realisats ils ultims ons.

Cha la strategia da persistenza nu vain amo vivüda dapertuot, han muossà ils politikers d’Engiadina Bassa be ultimamaing: Sco commembers dal cussagl administrativ da la TESSVM perseguiteschan els la strategia persistenta illa regiun, però da perseguitar il proget dal parc da natüra, nun ha plü ingüna priorità. Quai demuossa quanta lavur da persvasiun chi sta amo davant porta.

Commentar: Nicolo Bass