Helikopter bei Isola verunglückt

Gemäss Augenzeugenberichten ist am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr ein Helikopter in der Nähe von Isola verunglückt. Ob der Helikopter aus geringer Höhe abgestürzt ist oder notlanden musste, ist noch nicht klar. Offenbar waren drei Personen an Bord, alle unverletzt.