Flughafen: Christian Meuli tritt zurück

Die Pressemitteilung im Originalwortlaut:

Am 15. November 2017 wurde ich anlässlich der konstituierenden Sitzung der Flughafenkonferenz als Präsident der Verwaltungskommission der Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samedan gewählt. Dank meiner früheren Tätigkeit in der Arbeitsgruppe, welche ab 2010 das PPP-Modell1 als Basis für die erste Kreisabstimmung im Jahr 2012 erarbeitet hat, konnte ich auf viele Erfahrungen zurückgreifen und die Lücke zwischen 2013 – 2017 rasch füllen. Die erfolgreiche Abstimmung vom 26. März 2017 konnte ich noch als damaliges Mitglied des Kreisrates Oberengadin begleiten. Ein Höhepunkt meiner Tätigkeit war sicherlich die Beurteilung der im Rahmen des Studienauftrages erarbeiteten Architekturbeiträge im März 2018, aus welchem das Projekt des Teams Hosoya Schaefer Architects AG / Blarer Reber Architekten AG einstimmig als Sieger hervorging und am 27. August 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Am 19. September 2019 hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) gestützt auf das SILObjektblatt2 für den Regionalflughafen Samedan angekündigte Anpassung des Betriebsreglements genehmigt und somit die Voraussetzung geschaffen, damit auf die Wintersaison 2019/2020 ein Flugbetrieb nach Instrumenten-Flugregeln (IFR) eingeführt werden konnte. Mit Ausbruch der SARS-Cov2-Pandemie wurde die Weiterentwicklung empfindlich gebremst. So mussten im März 2020 die Betriebszeiten am Flughafen reduziert werden. Im Juni erfolgten dann erste Lockerungen, welche die Durchführung einer öffentlichen Informationsveranstaltung im Dezember 2020 als möglich erscheinen liessen. Leider wurde dann dieses Vorhaben durch die nächste Welle verunmöglicht. Im Jahr 2021 hat sich die Verwaltungskommission neben dem Vorantreiben des Entwicklungsprojektes auch mit der Schärfung des Profils des Regionalflughafens befasst. Dazu wurde eine Charta erarbeitet, welche als Handlungsanleitung für die Umsetzung des politischen Willens in unternehmerische Realität dient. Dies erfolgte unter Einbezug der Bevölkerung in einem transparenten Mitwirkungsverfahren. Alle Unterlagen dazu sind öffentlich einsehbar.

Ende 2021 hat sich das BAZL positiv zum sogenannten «Nulldossier» des Entwicklungsprojektes geäussert und so konnte auch die längst ersehnte Informationsveranstaltung für den 8. April 2022 geplant und auch durchgeführt werden. Das Jahr 2022 stand im Fokus, viele Fragen um die Realisierung des Vorhabens zu klären und zudem die politischen Entscheide herbeizuführen, ob die Entwicklung in der Zusammenarbeit mit privaten Partnern oder als rein öffentliches Vorhaben erfolgen soll. Die Arbeit in der Kommission war intensiv und hat mir viele interessante Begegnungen beschert. Mein Schwerpunkt war dabei immer die Vertretung der Interessen der Oberengadiner Gemeinden als Träger der Institution sowie die Erfüllung des Auftrages gemäss dem Fördergesetz für den Regionalflughafen Samedan. Das Projekt «St. Moritz Airport» hat mich seit meinem Amtsantritt als Gemeindepräsident 2009 beschäftigt, ich konnte den ganzen Werdegang verfolgen und auch mitprägen. Zweimal hat die Oberengadiner Stimmbevölkerung ein klares «Ja» zu unserem Flugplatz in die Urne gelegt, weil sie offensichtlich dessen Systemrelevanz erkannt hat. Heute kann zu Recht festgestellt werden, dass genügend Grundlagen vorhanden sind, um unseren Flugplatz in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Ich danke an dieser Stelle allen, die dazu mit beigetragen haben. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass das Projekt realisiert werden kann und auch in Zukunft ein Alleinstellungsmerkmal für das Oberengadin sein wird. Mit den anlässlich der gestrigen Medienorientierung des «Forum Engadin» gegen meine Person aufgebrachten haltlosen Vorwürfe und Behauptungen, wurde eine rote Linie überschritten. Ich bin nicht willens, mich und mein Umfeld weiterhin solchen jegliche Grundlagen entbehrenden Diskussionen auszusetzen. Aus diesem Grund erkläre ich meinen Rücktritt als Präsident der Verwaltungskommission der INFRA und stelle mein Amt per Ende des laufenden Monats zur Verfügung.»

Autor: pd

Foto: Daniel Zaugg