Pacca tscherna a Scuol

In dumengia, ils 25 settember, nu vain elet be il capo da Scuol, dimpersè tuot las instanzas politicas. Per la suprastanza cumünala manca amo üna candidatura per la fracziun da Tarasp. Üna tscherna daja be a Scuol ed a Sent.

Per la suprastanza cumünala as mettan a disposiziun: Curdin Tones (nouv) per Ardez, Fadri Blanke (reelecziun) per Ftan e Fadri Häfner (reelecziun) per Guarda. Per la fracziun da Tarasp nu daja pel mumaint amo ingüns candidats. Ün cumbat electoral daja illas fracziuns da Scuol e Sent, ingio cha adüna duos candidats as mettan a disposiziun. A Scuol cumbatta Dario Giovanoli (nouv) cunter la reelecziun dad Andrea Matossi, chi’d es daspö quatter ons in suprastanza cumünala. A Sent sun cuntschaintas las nouvas candidaturas da Lidia Domenig-Etter e da Chasper Alexander Felix. Tuot las fracziuns ston esser rapreschantadas in suprastanza cumünala.

Per la cumischiun sindicatoria candideschan Marianne Werro (reelecziun) ed ils nouvs candidats Riet à Porta, Katharina Gericke e Jon Armon Strimer. Quai sun quatter candidats per tschinch posts illa cumischiun sindicatoria, üna candidatura es amo vacanta.

Eir pel cussagl da scoula ston tuot las fracziuns esser rapreschantadas. Intant as mettan a disposiziun per mincha fracziun ün candidat, unicamaing per Scuol daja duos candidaturas: Annina Mengiardi (reelecziun) per Ardez, Jan Sedlacek (reelecziun ) per Sent, Flavia Marugg per Ftan, Anja Merchant per Guarda, Silvana Stecher-Caviezel per Tarasp, ed ils duos candidats Niculin Caviezel e Gian Reto Strimer per Scuol.

Reto Rauch (PPS) ed Aita Zanetti (AdC) candideschan sco capo cumünal da Scuol. Els preschaintan lur motivaziun e lur böts illa Posta Ladina dals 25 avuost. In venderdi, ils 26 avuost ha lö ün podium culs duos candidats i’l Hotel Villa Post a Vulpera. (nba)