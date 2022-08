Wer sichert sich das Kränzchen?

Zugegeben: Das Engadin ist keine Schwingerhochburg. Am kommenden Wochenende beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln wird auch kein «Böser» aus der Region antreten. Was die Redaktion – die überwiegend aus Schwingsport-Analphabeten besteht – nicht daran hindert, Tipps abzugeben.