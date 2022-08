«Chatto que be per cas in l’internet»

Per la terza vouta in fila ho gieu lö quista fin d’eivna il Maister Balaister a Zuoz – üna concurrenza da trer cun l’arch a chavagl. Andri Marugg, tripel champiun svizzer, ho invido a diversas concurrenzas e demonstraziuns – inclus chavalgiaunts in armadüras ed oters costüms istorics.