Der Bündner Armon Orlik hat mit dem Königstitel am ESAF in Pratteln definitiv nichts mehr zu tun. Er blieb in den Gängen 5 und 6 am Sonntag ohne Sieg, er stellte zwei Mal. Den 7. Gang konnte er wieder gewinnen. Im Schlussgang stehen sich Joel Wicki und Matthias Aeschbacher.