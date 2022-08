Il tun da la chanzun per Scuol

Als 25 settember elegian votantas e votants da Scuol ün nouv capo. In cuorsa van Aita Zanetti e Reto Rauch. In venderdi han els fat la «luotta» a Vulpera in üna discussiun al podi. Ils duos concurrents nu’s disferenzeschan tant in lur program politic co plütost in lur möd da politisar.