Niggli übernimmt administrative Führung

Christian Meuli, Präsident der Verwaltungskommission Infra RFS, hat am 25. August seinen Rücktritt per Ende des Monats bekanntgeben. Dies, nachdem er von Kritikern des Entwicklungsprojektes Regionalflughafen Samedan (RFS) wiederholt öffentlich persönlich angegriffen wurde. Die Verwaltungskommission der Infra RFS stand zu jeder Zeit hinter ihrem Präsidenten, wie in einer Medienmitteilung informiert wird. Die VK Infra RFS verurteilt persönliche Angriffe auf einzelne Exponenten der Kommission., heisst es weiter. Die Mitglieder der Verwaltungskommission bedauern den Entscheid von Christian Meuli sehr, können seine Beweggründe aber nachvollziehen und danken ihm für das langjährige, wertvolle Engagement.

Gian Peter Niggli übernimmt bis auf Weiteres

Die administrative Führung der Infra RFS übernimmt bis auf Weiteres Gian Peter Niggli. Der Engadiner ist Gemeindepräsident von Samedan und Vizepräsident der Verwaltungskommission der Infra RFS. «Es ist soweit alles vorbereitet, damit die politische Ebene – die Flughafenkonferenz – über das weitere Vorgehen im Entwicklungsprojekt Regionalflughafen Samedan entscheiden kann. Meine Aufgabe ist es nun, die Entscheidungsfindung zu begleiten und die Umsetzung in die Wege zu leiten», erklärt Gian Peter Niggli.

Flughafenkonferenz entscheidet Ende Oktober

Ein seit Längerem geplanter Workshop zwischen der Flughafenkonferenz und der Verwaltungskommission der Infra RFS sowie weiteren involvierten und interessierten Gruppierungen findet am 30. September 2022 statt. Der Workshop dient der Informationsvermittlung, Diskussion und Entscheidungsvorbereitung für die Vertreter der Flughafenkonferenz. Ende Oktober wird die Flughafenkonferenz dann über das weitere Vorgehen im Entwicklungsprojekt RFS entscheiden sowie ein neues Mitglied in die Verwaltungskommission wählen. «Die Flughafenkonferenz wird mit der Infra RFS weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten und ist überzeugt, dass das auch so gelingen wird», bekräftigt Michael Pfäffli, Präsident Flughafenkonferenz.

Würdigung des langjährigen Engagements von Christian Meuli

Seit über 13 Jahren, damals mit dem Amtsantritt als Gemeindepräsident von Sils, begleitete und prägte Christian Meuli das Projekt «St. Moritz Airport»., wie es in der Medienmitteilung heisst. Er wirkte bereits in den Arbeitsgruppen mit, die 2012 und 2017 die erfolgreichen Abstimmungen für den RFS herbeiführten. 2017 wurde Christian Meuli als Präsident der Verwaltungskommission der Infra RFS gewählt. Federführend begleitete er aktiv vom Studienauftrag 2017 bis zum heute vorliegenden Bauprojekt die zahlreichen Entwicklungsphasen. Auch neben dem Entwicklungsprojekt wirkte Christian Meuli tatkräftig mit, Rahmenbedingungen für die Zukunft des RFS zu verbessern. Wie zum Beispiel die Genehmigung des angepassten Betriebsreglements für den RFS, welche durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) erteilt werden musste, die Einführung eines Flugbetriebes nach Instrumenten-Flugregeln (IFR) oder die Schärfung des regionalpolitischen Profils des RFS. Das laufende Jahr war für ihn davon geprägt, zahlreiche Fragen rund um die Realisierung des Projektes zu klären und als Präsident der Verwaltungskommission politische Entscheide vorzubereiten. Die Verwaltungskommission der Infra RFS verliert in Christian Meuli einen sehr geschätzten, versierten und kompetenten Kollegen, heisst es in der Medienmitteilung weiter. (pd)