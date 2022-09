Michael Pfäffli will Korrektur im Finanzausgleich

FDP-Grossrat Michael Pfäffli hat in Chur einen Forderungskatalog deponiert. In diesem wird verlangt, dass die Regierung den Finanzausgleich revidiert. St. Moritz zahlt mit 7,3 Mio. Franken mit Abstand am meisten ein. «Zu viel, findet Pfäffli, der auch im St. Moritzer Gemeindevorstand ist.